Сироткин: меня в меньшей степени расстраивает сход

Российский гонщик Формулы-1, пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин отметил, что в данный момент его команда «Уильямс» продолжает собирать информацию о машине, и главная задача — добиться от автомобиля стабильности. «Считается, что традиционно у „Уильямса“ всегда была машина, которая быстра на таких трассах, как Бахрейн или Баку. В этом году эта тенденция в чём-то сохранилась, в чём-то — изменилась. Мы пока изучаем сильные и слабые стороны, и они по-разному проявляются в тех или иных обстоятельствах. Думаю, больше будет зависеть от того, как мы заставим резину работать, и в какой из этих уик-эндов мы сможем больше извлечь из потенциала машины. Что касается гонки в Мельбурне, да, не удалось финишировать, но если честно, меня больше расстраивает то, что нам не удалось получить того опыта и информации, которых мы ждали от этапа. Гонка прошла так, как прошла, и результат в данном случае меня не особенно заботит, больше заботит то, что мы могли проехать больший километраж, лучше понять особенности машины в различных обстоятельствах и потом использовать это как некий базис, например, для Бахрейна», — передаёт слова Сироткина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко . Первый этап сезона для Сергея Сироткина завершился ранним сходом — в воздуховод тормозов попал пластиковый пакет, который привёл к возгоранию в автомобиле. Для российского гонщика это был первый опыт выступлений в Мельбурне. Следующий этап — Гран-при Бахрейна — пройдёт на знакомой Сироткину по молодёжным сериям трассе.

Полная версия интервью с Сергеем Сироткиным будет доступна на сайте «Чемпионата» завтра, 1 апреля.