Ещё
Сироткин: меня в меньшей степени расстраивает сход
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сироткин: меня в меньшей степени расстраивает сход 

Чемпионат.com 29 минут назад
Фото: Sports.ru
Российский гонщик Формулы-1, пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин отметил, что в данный момент его команда «Уильямс» продолжает собирать информацию о машине, и главная задача — добиться от автомобиля стабильности. «Считается, что традиционно у „Уильямса“ всегда была машина, которая быстра на таких трассах, как Бахрейн или Баку. В этом году эта тенденция в чём-то сохранилась, в чём-то — изменилась. Мы пока изучаем сильные и слабые стороны, и они по-разному проявляются в тех или иных обстоятельствах. Думаю, больше будет зависеть от того, как мы заставим резину работать, и в какой из этих уик-эндов мы сможем больше извлечь из потенциала машины. Что касается гонки в Мельбурне, да, не удалось финишировать, но если честно, меня больше расстраивает то, что нам не удалось получить того опыта и информации, которых мы ждали от этапа. Гонка прошла так, как прошла, и результат в данном случае меня не особенно заботит, больше заботит то, что мы могли проехать больший километраж, лучше понять особенности машины в различных обстоятельствах и потом использовать это как некий базис, например, для Бахрейна», — передаёт слова Сироткина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко. Первый этап сезона для Сергея Сироткина завершился ранним сходом — в воздуховод тормозов попал пластиковый пакет, который привёл к возгоранию в автомобиле. Для российского гонщика это был первый опыт выступлений в Мельбурне. Следующий этап — Гран-при Бахрейна — пройдёт на знакомой Сироткину по молодёжным сериям трассе.
Полная версия интервью с Сергеем Сироткиным будет доступна на сайте «Чемпионата» завтра, 1 апреля.
Чемпионат.com: последние новости
Алонсо дал советы молодым гонщикам Болид Формулы-Е устроил гонку с двумя самолётами Дебюты в Формуле-1 Виталия Петрова и Даниила Квята
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легенде СССР отказались вернуть украденную медаль54
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Билялетдинов покинул «СКА-Хабаровск»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение