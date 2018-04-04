Сироткин: трасса в Бахрейне поможет показать сильные стороны болида

Российский гонщик «Уильямса» в Формуле-1 Сергей Сироткин прокомментировал предстоящий Гран-при Бахрейна.

«С нетерпением жду начала гоночного уик-энда. Этап в Мельбурне был тяжёлым и я думаю, что нам нужна гонка, чтобы оказаться на тех позициях, которые мы заслуживаем. Надо начать с нуля и обрести уверенность в собственных силах. Трассу в Бахрейне я знаю довольно хорошо и думаю, что она позволит продемонстрировать сильные стороны нашего болида. С нетерпением жду уик-энда — посмотрим, чего сможем добиться», — сказал Сироткин.