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Сироткин: трасса в Бахрейне поможет показать сильные стороны болида
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Сироткин: трасса в Бахрейне поможет показать сильные стороны болида 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: F1News.ru
Российский гонщик «Уильямса» в Формуле-1 Сергей Сироткин прокомментировал предстоящий Гран-при Бахрейна.
«С нетерпением жду начала гоночного уик-энда. Этап в Мельбурне был тяжёлым и я думаю, что нам нужна гонка, чтобы оказаться на тех позициях, которые мы заслуживаем. Надо начать с нуля и обрести уверенность в собственных силах. Трассу в Бахрейне я знаю довольно хорошо и думаю, что она позволит продемонстрировать сильные стороны нашего болида. С нетерпением жду уик-энда — посмотрим, чего сможем добиться», — сказал Сироткин.
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Окон: в Бахрейне очень хорошая с точки зрения обгонов трасса Экипаж Нёвилля попал в аварию во время подготовки к Ралли Корсики Дженсон Баттон примет участие в гонках классических автомобилей
 Ещё 19 источников 
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