Сироткин: уик-энд в Бахрейне покажет на что способен «Уильямс»

Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бахрейна, отметив, что именно этот этап может показать реальные возможности британской команды.

«Воспоминания о трассе больше положительные. Несколько раз в Бахрейне я был на подиуме в GP2. Тесты также проходили очень хорошо, потому воспоминания очень позитивные. Мы уже прогулялись по треку, но обращать внимание не на что, он не изменился. Что касается болида, то небольшие изменения по сравнению с Австралией будут, так как здесь совсем другая трасса и погода. Но кардинальных обновлений нужно ждать в Барселоне.

Надеюсь, потенциал машины сможем оценить после уик-энда в Бахрейне. В Мельбурне у нас получился странный и очень необычный уик-энд. Тесты в Барселоне получились ещё более непонятными с точки зрения обстоятельств. Потому, может уик-энд в Бахрейне покажет то, на что мы способны и где можем находиться, а также продемонстрирует наши сильные и слабые стороны. Надеюсь мы не разочаруемся и вернём уверенность, которая у нас была в Барселоне", — рассказал Сироткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Светланой Амеличкиной.