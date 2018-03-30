Ди Реста примет участие в гонке «24 часа Ле-Мана»

Бывший пилот Формулы-1 Пол ди Реста в 2018 году примет участие в легендарном суточном марафоне «24 часа Ле-Мана», сообщает пресс-служба команды United Autosports, за которую и намерен выступать шотландец.

Ди Реста сядет за руль машины Ligier JS P217 категории LMP2. В одном экипаже с ним поедут также Фил Хенсон и Филипе Альбукерке. Ранее в нынешнем году ди Реста принял участие в гонках «24 часа Дайтоны» и «12 часов Себринга». Что касается «Ле-Мана», то там пилот выступит впервые.

«Здорово продолжить партнёрство с United Autosports и выступить в гонке «24 часа Ле-Мана». Это та гонка, к которой я присматривался, и теперь у меня есть шанс поучаствовать в ней. Наша задача — победить, и я не могу сказать, что это слишком амбициозно. Мы сделаем всё возможное для реализации этой цели», — цитирует ди Ресту пресс-служба команды.

Пост о подтверждении участия Ди Ресты в гонке в Ле-Мане можно посмотреть на официальной странице United Autosports в «Твиттере».