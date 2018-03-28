Монтойя выступит в «24 часах Ле-Мана» сезона-2018

Экс-пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя , выигрывавший Гран-при Монако и «Инди-500», в 2018 году выйдет на старт суточного марафона «24 часа Ле-Мана».

Колумбиец станет одним из пилотов команды United Autosports, которая выставляет прототипы Ligier JS P217 Gibson в классе LM P2. Гонщик будет напарником Уилла Оуэна и Хьюго де Саделира, сообщает официальный сайт команды.