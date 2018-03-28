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Монтойя выступит в «24 часах Ле-Мана» сезона-2018
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Монтойя выступит в «24 часах Ле-Мана» сезона-2018 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: autosport.com.ru
Экс-пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя, выигрывавший Гран-при Монако и «Инди-500», в 2018 году выйдет на старт суточного марафона «24 часа Ле-Мана».
Колумбиец станет одним из пилотов команды United Autosports, которая выставляет прототипы Ligier JS P217 Gibson в классе LM P2. Гонщик будет напарником Уилла Оуэна и Хьюго де Саделира, сообщает официальный сайт команды.
Ранее пилот заявил о желании побороться с испанским гонщиком Фернандо Алонсо за «тройную корону автоспорта», включающую в себя победы в Монако в Формуле-1, в «Инди-500» и в Ле-Мане. При этом представитель «Макларена» в текущем году поедет в классе LM P1 за заводскую «Тойоту».
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 Ещё 5 источников 
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