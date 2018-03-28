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Спонсор Боттаса считает, что финн может перейти в «Феррари»
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Спонсор Боттаса считает, что финн может перейти в «Феррари» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: autosport.com.ru
Ключевой спонсор пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса Антти Аарнио-Вихури не исключил, что финн может перейти в "Феррари". По его словам, он там способен заменить Кими Райкконена.
— Я лично думаю, что Валттери останется в «Мерседесе», — цитирует F1Today Аарнио-Вихури. — Но в «Формуле-1» все может случиться. В «Феррари», полагаю, время Райкконена закончено. Уже в прошлом сезоне мы увидели, что он теряет интерес, его вождение не такое уверенное. А переход Валттери в «Феррари» вполне возможен. Каждый пилот мечтает однажды сесть за руль «Феррари».
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