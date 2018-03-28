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Дженсон Баттон примет участие в гонках классических автомобилей
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Дженсон Баттон примет участие в гонках классических автомобилей 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Motorsport.com
Экс-пилот Формулы-1 британец Дженсон Баттон, в сезоне-2018 гоняющийся в японской серии Super GT, примет участие в гонках классических автомобилей с командой JD Classics.
В июле пилот выйдет на старт Le Mans Classic во Франции. Баттон будет пилотировать спортпрототип Jaguar XJR-9, построенный в 1988 году компанией Tom Walkinshaw Racing. Дженсон выступит в классе Group C.
В сентябре британец примет участие в мероприятии Goodwood Revival, где также будет представлять команду JD Classics, но пока не известно, на каком автомобиле.
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