Дженсон Баттон примет участие в гонках классических автомобилей

Экс-пилот Формулы-1 британец Дженсон Баттон , в сезоне-2018 гоняющийся в японской серии Super GT, примет участие в гонках классических автомобилей с командой JD Classics.

В июле пилот выйдет на старт Le Mans Classic во Франции. Баттон будет пилотировать спортпрототип Jaguar XJR-9, построенный в 1988 году компанией Tom Walkinshaw Racing. Дженсон выступит в классе Group C.

В сентябре британец примет участие в мероприятии Goodwood Revival, где также будет представлять команду JD Classics, но пока не известно, на каком автомобиле.