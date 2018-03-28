Команда DS Virgin Racing начала обкатку нового болида E-Tense FE 19

На Женевском автосалоне в начале этого месяца организаторы чемпионата FIA Formula E показали свой электрический болид следующего поколения. Однако на трассе машину испытывает уже только DS.

Они начали обкатку нового E-Tense FE 19 на своём заводском испытательном треке во французском Версале, на окраине Парижа. Машина получила силовой агрегат мощностью 250 кВт. Батарея тут на 54 кВт, а это избавит участников от необходимости замены болидов в ходе ePrix. Новичок также оснащён иными тормозными механизмами. Проще говоря, машина для следующего сезона Formula E во всём превосходит нынешний Spark SRT-01E.

«Всего за несколько дней до первого официального теста было здорово увидеть, что DS E-TENSE FE 19 работает на нашем треке в Сатори, — сказал босс DS Performance Ксавье Местелан-Пинон. — Различные компоненты машины ранее были протестированы, но это первый раз, когда поехал полностью собранный болид».