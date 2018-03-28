«Хаас» оставил Ферруччи пилотом по развитию

Команда Формулы-1 «Хаас» заключила новый контракт с пилотом по развитию Сантино Ферруччи, который присоединился к коллективу в 2016 году. В новом сезоне американец будет совмещать работу в «Хаасе» с выступлениями в Формуле-2 за «Трайдент».