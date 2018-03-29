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Валентино Росси провёл тесты «Феррари»
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Валентино Росси провёл тесты «Феррари» 

Чемпионат.com 3 часа назад
Итальянский мотогонщик Валентино Росси, выступающий в MotoGP за заводскую команду «Ямаха», провёл тесты «Феррари». Знаменитый спортсмен сел за руль нового дорожного спорткара Ferrari 488 Pista на фирменной трассе «Фьорано». 720-сильное купе официально было представлено на автосалоне в Женеве в марте 2018 года и мотогонщик стал одним из первых, кто смог прокатиться на новинке.
Посмотреть видеоролик можно на официальной странице «Феррари» в «Твиттере».
Посмотреть фото можно на официальной странице «Феррари» в «Твиттере».
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