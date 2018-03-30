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Даниэль Риккардо: Все грид-кидс были австралийцами и поддерживали меня
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Даниэль Риккардо: Все грид-кидс были австралийцами и поддерживали меня 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: autosport.com.ru
Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от грид-кидс, которые в 2018 году заменили на стартовом поле девушек с табличками.
«Мы встретились с грид-кидс еще перед началом парада пилотов. Они постоянно с нами разговаривали, просили нас сфотографироваться, дать номер телефона, зафолловить в Instagram.
И тут мы задумались: «Эй, а почему девушки так не делали»? Все дети, наверное, были австралийцами и поддерживали меня, но один явно оказался болельщиком Льюиса Хэмилтона. Он что-то мне рассказывал, но, когда появился Льюис, он на середине своего рассказа рванул к нему, забыв обо мне», — приводит слова Риккардо Autosport.com.ru.
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