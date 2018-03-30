Даниэль Риккардо: Все грид-кидс были австралийцами и поддерживали меня

Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от грид-кидс, которые в 2018 году заменили на стартовом поле девушек с табличками. «Мы встретились с грид-кидс еще перед началом парада пилотов. Они постоянно с нами разговаривали, просили нас сфотографироваться, дать номер телефона, зафолловить в Instagram. И тут мы задумались: «Эй, а почему девушки так не делали»? Все дети, наверное, были австралийцами и поддерживали меня, но один явно оказался болельщиком Льюиса Хэмилтона . Он что-то мне рассказывал, но, когда появился Льюис, он на середине своего рассказа рванул к нему, забыв обо мне», — приводит слова Риккардо Autosport.com.ru.