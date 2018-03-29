Нико Росберг: «Феррари» пожертвовала Райкконеном в Мельбурне 

По мнению Росберга, в «Феррари» изначально выбрали для Феттеля более выгодную тактику с поздним пит-стопом, пожертвовав интересами Райкконена.
«Это был стратегический мастер-класс от «Феррари». Но увы, они принесли в жертву Кими, когда позвали его в боксы первым. Было совершенно очевидно: Себастьян был в день гонки первым номером, а Райкконен был номером «два».
Феттель выиграл Гран-при Австралии, Хэмилтон — второй, Сироткин не финишировал
Из-за этого Льюис должен был ехать в боксы раньше. Себастьян мог продолжать ехать, а это дает возможность неожиданно получить шанс. И в итоге удача повернулась к «Феррари» лицом», — цитирует Росберга Motorsport.com.
Напомним, Себастьян Феттель стал победителем Гран-при Австралии.