«Хаас» назначил Майни пилотом по развитию 

Команда Формулы-1 «Хаас» заключила контракт с пилотом по развитию Арджуном Майни, который в новом сезоне будет совмещать работу в «Хаасе» с выступлениями в Формуле-2 за «Трайдент». Индус станет напарником американца Сантино Ферруччи не только по команде в Формуле-2, но и по должности пилота по развитию в Формуле-1.
«В прошлом году Арджун провёл сезон в GP3, а в 2018 году мы будем следить за его прогрессом в Формуле-2. Майни добивался успеха во всех сериях, где выступал, так что мы поддержим его в новом чемпионате», — сказал руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер, комментируя контракт.