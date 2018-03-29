«Хаас» назначил Майни пилотом по развитию

Команда Формулы-1 «Хаас» заключила контракт с пилотом по развитию Арджуном Майни, который в новом сезоне будет совмещать работу в «Хаасе» с выступлениями в Формуле-2 за «Трайдент». Индус станет напарником американца Сантино Ферруччи не только по команде в Формуле-2, но и по должности пилота по развитию в Формуле-1.