Пьер Гасли: «У Сайнса больше шансов на место в „Ред Булле“

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли признает, что у него не так много шансов попасть в «Ред Булл» в ближайшее время. По его словам, большим преимуществом обладает Карлос Сайнс, который выступает за "Рено" , но имеет контракт с «Ред Буллом».

— У Карлоса больше опыта, чем у меня, но ясно, что я хочу в будущем перейти в «Ред Булл», — цитирует F1i Гасли. — Надеюсь, что это произойдет как можно раньше. Но мне нужно постоянно показывать, что я быстр и стабилен. Надеюсь, что шанс появится. Пока я сосредоточен на работе в «Торо Россо» и делаю все возможное, чтобы помочь команде продвинуться вперед.