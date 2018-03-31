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Пьер Гасли: «У Сайнса больше шансов на место в „Ред Булле“
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Пьер Гасли: «У Сайнса больше шансов на место в „Ред Булле“ 

Спорт-Экспресс 48 минут назад
Фото: f1report.ru
Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли признает, что у него не так много шансов попасть в «Ред Булл» в ближайшее время. По его словам, большим преимуществом обладает Карлос Сайнс, который выступает за "Рено", но имеет контракт с «Ред Буллом».
— У Карлоса больше опыта, чем у меня, но ясно, что я хочу в будущем перейти в «Ред Булл», — цитирует F1i Гасли. — Надеюсь, что это произойдет как можно раньше. Но мне нужно постоянно показывать, что я быстр и стабилен. Надеюсь, что шанс появится. Пока я сосредоточен на работе в «Торо Россо» и делаю все возможное, чтобы помочь команде продвинуться вперед.
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