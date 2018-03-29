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Хорнер предложил ввести систему баланса производительности
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Хорнер предложил ввести систему баланса производительности 

Чемпионат.com 29 минут назад
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер полагает, что вместо весового гандикапа в Формуле-1 можно ввести систему баланса производительности, в основе которой будут лежать изменения скорости потока топлива, они в свою очередь будут базироваться на результатах команд и пилотов.
«У нас достаточно идей и одна из главных среди них — введение баланса производительности, связанная с потоком топлива. Такое предложение имеет смысл и оно сделает гонки более живыми. Эта система образует какой-то баланс на стартовой решётке и в то же время, лидеры будут иметь кое-какое преимущество. Ведь из-за меньшего расхода топлива они могут стартовать с более лёгким болидом. Такое преимущество было бы заметным, особенно на старте гонки», — цитирует Хорнера Motorionline.
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