Хорнер предложил ввести систему баланса производительности

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер полагает, что вместо весового гандикапа в Формуле-1 можно ввести систему баланса производительности, в основе которой будут лежать изменения скорости потока топлива, они в свою очередь будут базироваться на результатах команд и пилотов.

«У нас достаточно идей и одна из главных среди них — введение баланса производительности, связанная с потоком топлива. Такое предложение имеет смысл и оно сделает гонки более живыми. Эта система образует какой-то баланс на стартовой решётке и в то же время, лидеры будут иметь кое-какое преимущество. Ведь из-за меньшего расхода топлива они могут стартовать с более лёгким болидом. Такое преимущество было бы заметным, особенно на старте гонки», — цитирует Хорнера Motorionline.