СМИ назвали инициатора отказа от грид-гёрлз в «Формуле-1»

Швейцарское издание Blick сообщило, кто стал инициатором решения руководства «Формулы-1» отказаться от сотрудничества с грид-гёрлз на этапах чемпионата мира. По информации издания, вдохновителем этой идеи стала Шерон Маффей — супруга генерального директора компании-владельца «Формулы-1» Liberty Media Грега Маффея.

Отмечается, что Шерон Маффей после посещения в 2017 году Гран-при США высказала недовольство появлением девушек на стартовой решётке и потребовала запретить подобную практику.

Решение об отказе от грид-гёрлз было объявлено 31 января, а уже 5 февраля стало известно, что на стартовой решётке девушек заменят дети.

Ранее в «Уильямс» сообщили причину отказа тормозов на болиде Серегя Сироткина.