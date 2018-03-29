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СМИ назвали инициатора отказа от грид-гёрлз в «Формуле-1»
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СМИ назвали инициатора отказа от грид-гёрлз в «Формуле-1» 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: autosport.com.ru
Швейцарское издание Blick сообщило, кто стал инициатором решения руководства «Формулы-1» отказаться от сотрудничества с грид-гёрлз на этапах чемпионата мира. По информации издания, вдохновителем этой идеи стала Шерон Маффей — супруга генерального директора компании-владельца «Формулы-1» Liberty Media Грега Маффея.
Отмечается, что Шерон Маффей после посещения в 2017 году Гран-при США высказала недовольство появлением девушек на стартовой решётке и потребовала запретить подобную практику.
Решение об отказе от грид-гёрлз было объявлено 31 января, а уже 5 февраля стало известно, что на стартовой решётке девушек заменят дети.
Ранее в «Уильямс» сообщили причину отказа тормозов на болиде Серегя Сироткина.
RT на русском: последние новости
В «Уильямс» считают, что Сироткин не должен винить себя слишком уж сильно за результат квалификации Алонсо признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австралии В «Уильямс» сообщили причину отказа тормозов на болиде Сироткина
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