Болид Формулы-Е устроил гонку с двумя самолётами

Организаторы чемпионата электромобилей Формула-Е устроили гонку болида Spark SRT_01E с двумя самолётами — Airbus A350 и Boeing 787 Dreamliner.

Бельгийскому пилоту Жерому д’Амброзио предстояло побороться с Airbus во время взлёта самолёта и с Boeing в ходе его посадки. Заезды прошли в международном аэропорту Хамад в столице Катара Дохе.

Видеоролик приурочен к началу сотрудничества чемпионата Формула-Е и авиакомпании Qatar Airways.

Посмотреть видеоролик можно на официальной странице Формулы-Е в YouTube.