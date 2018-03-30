Болид Формулы-Е устроил гонку с двумя самолётами 

Организаторы чемпионата электромобилей Формула-Е устроили гонку болида Spark SRT_01E с двумя самолётами — Airbus A350 и Boeing 787 Dreamliner.
Бельгийскому пилоту Жерому д’Амброзио предстояло побороться с Airbus во время взлёта самолёта и с Boeing в ходе его посадки. Заезды прошли в международном аэропорту Хамад в столице Катара Дохе.
Видеоролик приурочен к началу сотрудничества чемпионата Формула-Е и авиакомпании Qatar Airways.
Посмотреть видеоролик можно на официальной странице Формулы-Е в YouTube.