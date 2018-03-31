Алонсо дал советы молодым гонщикам

Пилот «Макларена», двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо дал семь советов начинающим гонщикам.

«Я всегда советую молодёжи получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Многим начинающим гонщикам не нравится управлять картом, но родители полны энтузиазма и начинают давить на детей. В итоге ребёнок перестаёт получать удовольствие от гонок, потому что отец недоволен неудачами, которые у вас были. Это очень плохо. Спорт должен доставлять удовольствие. Если есть хорошие результаты, вы конкурентоспособны, то у вас всё получится, потому что у вас есть талант и вы верно пользуетесь моментом», — приводит слова Алонсо Safe is fast.

Помимо этого, Алонсо посоветовал гонщикам начинать с картинга, учиться проходить быстрые повороты, обгонять, хорошо стартовать, тренироваться на симуляторе и правильно работать с инженерами.