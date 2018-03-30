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Формула-1. Williams обновит болид Сергея Сироткина только в мае
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Формула-1. Williams обновит болид Сергея Сироткина только в мае 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Руководители формулической команды Williams косвенно подтвердили, что у «конюшни» есть проблемы с подготовкой болидов к гонкам и что пока у их пилотов нет шансов на борьбу за высокие места. Заместитель руководителя Williams Клэр Уильямс сказал: «В данный момент мы слишком далеки от подиума».
Напомним, в первой гонке сезона в австралийском Мельбурне россиянин Сергей Сироткин занял 19-е место в квалификации, а в гонке завершил выступление на шестом круге из-за отказа тормозной системы, в которую попал пакет из-под сэндвича. Его напарник канадец Лэнс Стролл попал в квалификации во второй раунд, но в гонке оказался на предпоследнем, 14-м месте.
"Независимо от наших амбиций, надо признать, что у нас нет шансов на борьбу за попадание в первую тройку, — цитирует Спортбокс.Ru слова Уильямс. — В данный момент мы слишком далеки от этого".
По словам зам. руководителя Williams, «важно как можно быстрее устранить недочеты в новой машине»: «Нам надо также сконцентрироваться на процессе обновления. К Гран-при Испании [он пройдет в середине мая, — прим. ред.] мы планируем подготовить большой пакет новинок. Посмотрим, насколько помогут нам эти обновления».
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