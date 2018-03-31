Де Врис или Норрис могут получить место в Ф-1 уже в 2019 году

Глава «Макларена» Зак Браун не исключил, что один из пилотов молодёжной программы команды Ландо Норрис или Ник де Врис могут получить место в Формуле-1 уже в 2019 году. Об этом сообщил де Врис, назвав обстоятельства, при которых такое может произойти.

«Если я стану чемпионом Формулы-2 в 2018 году, то я получу место в Формуле-1. Это прописано в моём контракте, и это то, что сказал мне Зак Браун. Те же условия и у Норриса. У Ландо есть некоторое преимущество, так как у его отца хорошие отношения с Брауном и он платит ему за ведение карьеры своего сына. Но если я оправдаю ожидания в 2018 году, то уже в следующем сезоне я буду в Формуле-1. Всё в моих руках», — цитирует де Вриса Hp De Tijd.

В нынешнем сезоне Формулы-2 Ник де Врис выступает за команду Prema, в то время как Ландо Норрис пилотирует болид Carlin. Отметим, что информации о том, в какой конкретно команде «Макларен» готов обеспечить место в Формуле-1 одному из молодых пилотов пока ещё нет.