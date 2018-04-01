Шарль Леклер: «Так много кнопок на руле машины „Формулы-1“ — это безумие»

Пилот «Заубера» Шарль Леклер рассказал о своей адаптации к «Формуле-1». 20-летний монегаск провел свою первую гонку в Австралии.

— Мне удалось быстро привыкнуть к росту скорости и прижимной силы по сравнению с младшими сериями, — цитирует F1Today Леклера. — Но в «Формуле-1» много других вещей, которые оказываются в новинку. Так много людей вокруг гонок, так много кнопок на руле — это просто безумие. Когда понимаешь, зачем все эти кнопки, ощущаешь мощь этих гонок. Но мне еще есть куда расти в этом плане.