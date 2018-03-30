WEC: «Золотые» Оруджев и Исаакян составят компанию «платиновому» Сарразану

Пилоты SMP Racing 22-летний Егор Оруджев из Санкт-Петербурга и 19-летний Матевос Исаакян из Москвы, получившие по итогам гоночного сезона-2017, который провели в Мировой серии Formula V8 3.5 и Европейской серии Ле-Ман, «золотой» статус FIA, войдут в состав экипажа спортпрототипа BR1 LMP1 российской команды вместе с французским гонщиком Стефаном Сарразаном. Российско-французский экипаж примет участие в суперсезоне Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC 2018/2019, выступая на болиде с номером «17». Отметим, что в состав экипажа второго спортпрототипа BR1 LMP1 #11 вошли Михаил Алёшин , выступавший ранее в серии Индикар, и экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров

«Впервые в истории в Чемпионате мира по гонкам на выносливость российская команда будет представлена двумя экипажами на российских автомобилях — прототипах BR1 высшего класса LMP1, — отметил основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг . — Мы готовы продемонстрировать всё лучшее, что есть на сегодняшний день в российском автоспорте. В этом сезоне за российскую команду SMP Racing выступят два экипажа: Михаил Алёшин и Виталий Петров, которые имеют колоссальный опыт как в высших формульных сериях, так и в гонках на выносливость, а также Егор Оруджев и Матевос Исаакян — самые перспективные российские молодые пилоты, прошедшие закалку в мировых формульных сериях. Оба экипажа состоят из гонщиков, которые просто не умеют идти на компромиссы — их отличает стремление быть только лучшими».

«Это мой первый сезон в самом престижном классе Чемпионата мира по гонкам на выносливость, и я в предвкушении первого этапа, — рассказывает Егор Оруджев. — Мы уже провели тесты на прототипе BR1. Мне кажется, нам удалось построить отличную машину, так что есть все возможности побороться за высокие места. Также волнительно, что я впервые приму участие в «24-х часах Ле-Мана», в самом быстром и сложном классе. Это очень и очень здорово и важно для любого гонщика. Большое спасибо SMP Racing за такую возможность. Будем бороться».

«Просто не передать, насколько я рад выступить на нашем российском прототипе BR1, и насколько я жду этот суперсезон Чемпионата мира, — заявил Матевос Исаакян. — Для 19-летнего парня быть не просто частью программы SMP Racing, но и участвовать в самом престижном соревновании — Чемпионате мира по гонкам на выносливость, и тем более в «24 часах Ле-Мана» — это все кажется немного нереалистично. В то же время я уверен в нашем экипаже — мы сделаем всё возможное и невозможное для того, чтобы болельщики слышали российский гимн и видели российский флаг в честь наших побед».

Напомним, что первая гонка Чемпионата мира FIA WEC 2018/2019 «6 часов Спа» пройдет в Бельгии 6 мая.