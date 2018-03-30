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Грожан: надеюсь, в Бахрейне мы покажем ту же скорость, что была в Австралии
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Грожан: надеюсь, в Бахрейне мы покажем ту же скорость, что была в Австралии 

Чемпионат.com 2 часа назад
Французский гонщик «Хааса» в Формуле-1 Ромен Грожан прокомментировал предстоящий Гран-при Бахрейна.
«Бороться в лидирующей группе гораздо интереснее, чем вести гонку в глубине пелетона — надеюсь, в Бахрейне мы покажем ту же скорость, что была в Австралии. Хороший результат в следующей гонке поможет забыть разочарование от предыдущего этапа. Мне нравится выступать в Бахрейне и я действительно считаю эту трассу очень интересной для гонок с хорошими возможностями для обгонов. Первый и третий повороты, 11-й, 15-й — это очень хорошие места для атак. Новый регламент сделал наши машины быстрее, что особенно ощущается в пятом, шестом и седьмом поворотах, а также в связке с 11-й по 13-й повороты, которые мы теперь проезжаем быстрее.
Трасса в Бахрейне позволяет легче искать пределы, потому что если вы ошибётесь, то просто потеряете время. Большой проблемой является старт при солнце и финиш после заката, поскольку перепад температуры существенно влияет на поведение машины на трассе — на второй тренировке надо изучить работу болида в разных условиях", — сказал Грожан.
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