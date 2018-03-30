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Магнуссен: не думаю, что в Бахрейне будут жалобы на скучную гонку
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Магнуссен: не думаю, что в Бахрейне будут жалобы на скучную гонку 

Чемпионат.com 1 час назад
Датский гонщик «Хааса» в Формуле-1 Кевин Магнуссен прокомментировал предстоящий Гран-при Бахрейна.
«У нас хороший болид, мы сделали выводы из прошедшего Гран-при Австралии и с оптимизмом ожидаем гонки в Бахрейне. В Мельбурне я был доволен машиной весь уик-энд, у нас была скорость, но нет никакой гарантии, что всё будет так же на следующем этапе. Надеюсь, наша конкурентоспособность никуда не денется и мы сможем компенсировать потерянные в первой гонке сезона очки, но я предпочитаю думать о каждом этапе в отдельности и не делать далекоидущих планов.
Трасса в Бахрейне более обгонная и я не думаю, что у нас будут жалобы на скучную гонку, но мне не очень нравятся большие зоны безопасности — я предпочитаю, когда цена ошибки высока. Мне нравится секция поворотов с 11-го по 13-й, которая является очень скоростной и одной из самых сложных на трассе. Гонка пройдёт при изменяющейся температуре, что скажется на поведении машины и работе с шинами, что делает ситуацию сложнее — придётся подбирать компромиссные настройки", — сказал Магнуссен.
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