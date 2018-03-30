Алонсо с насмешкой прокомментировал результат «Торо Россо» с «Хондой»

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо не верит в успех «Торо Россо» с двигателями «Хонды», которая до нынешнего сезона работала с британской командой и не добилась успеха. Алонсо ранее обещал лично поздравить представителей «Хонды», если «Торо Россо» попадет в пятерку на «Гран-при Австралии». В результате Брендон Хартли стал 15-м, а Пьер Гасли не смог финишировать.

— Мне смешно слышать, когда кто-то говорит, что «Хонда» станет лучше, когда перестанет работать с «Маклареном», — цитирует El Periodico Алонсо. — Все видели, что произошло в Австралии. Одна «Торо Россо» стала последней, а другая сошла с дистанции.