Болид «Формулы Е» проиграл соревнования пассажирским самолетам (ВИДЕО)

«Формула Е» подписала партнерское соглашение с одной известной авиакомпанией. В честь этого в аэропорту Дохи состоялись соревнования между болидом Spark SRT_01E, за рулем которого сидел гонщик Жером д'Амброзио , и двумя пассажирскими самолетами.

В первом заезде д'Амброзио соревновался со взлетающим лайнером, во втором — с заходящим на посадку. Оба раза болид вырывался вперед, но вскоре терял преимущество и проигрывал.

Соревнования «Формулы Е» проводятся с 2014 года. В гонках соревнуются только электромобили. 32-летний бельгиец Д'Амброзио — победитель двух этапов «Формулы Е».