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Болид «Формулы Е» проиграл соревнования пассажирским самолетам (ВИДЕО)
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Болид «Формулы Е» проиграл соревнования пассажирским самолетам (ВИДЕО) 

Newsru.com 50 минут назад
Фото: Newsru.com
«Формула Е» подписала партнерское соглашение с одной известной авиакомпанией. В честь этого в аэропорту Дохи состоялись соревнования между болидом Spark SRT_01E, за рулем которого сидел гонщик Жером д'Амброзио, и двумя пассажирскими самолетами.
В первом заезде д'Амброзио соревновался со взлетающим лайнером, во втором — с заходящим на посадку. Оба раза болид вырывался вперед, но вскоре терял преимущество и проигрывал.
Соревнования «Формулы Е» проводятся с 2014 года. В гонках соревнуются только электромобили. 32-летний бельгиец Д'Амброзио — победитель двух этапов «Формулы Е».
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