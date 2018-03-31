Монгер показал 5-е время в квалификации в Оултон-парке

Мы рассказывали о том, что британский гонщик Билли Монгер , несмотря на тяжелейшие травмы, полученные в апреле 2017 года в результате аварии, надеется продолжить карьеру в автоспорте и уже в этот уик-энд принимает участие в первом этапе нового сезона национальной серии Формулы 3.

Его первые результаты за рулём машины команды Carlin, специально переделанной с учётом его особенностей, вероятно, удивили многих: в субботней квалификации на трассе в Оултон-парке он показал 5-е время.

«Я очень доволен первой квалификационной сессией года, ведь я показал 5-е время, — сказал Билли. — Неплохой результат, мне приятно, что мы продемонстрировали свою конкурентоспособность. Надеюсь, по ходу гонки мы сможем продвинуться ещё на пару позиций вперёд и попытаемся, если повезёт, побороться за подиум».

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