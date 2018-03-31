Монгер завоевал третье место в первой гонке сезона Британской Формулы-3

На автодроме «Олтон-Парк» завершилась дебютная гонка сезона Британской Формулы-3. По её итогам победу завоевал Линус Лундквист. Второе место на пьедестале почёта занял Николай Кьяргаард, тройку лидеров замкнул пилот команды Carlin Билли Монгер , стартовавший с пятого места.

В минувшем году Монгер выступал в Формуле-4. Во время одной из гонок он попал в серьёзную аварию, после чего лишился обеих ног. Невзирая на это спортсмен сумел вернуться в кокпит. Команде Carlin для этого пришлось получить специальное разрешение и адаптировать болид под пилота с ограниченными возможностями.