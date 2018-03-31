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Монгер завоевал третье место в первой гонке сезона Британской Формулы-3
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Монгер завоевал третье место в первой гонке сезона Британской Формулы-3 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: F1News.ru
На автодроме «Олтон-Парк» завершилась дебютная гонка сезона Британской Формулы-3. По её итогам победу завоевал Линус Лундквист. Второе место на пьедестале почёта занял Николай Кьяргаард, тройку лидеров замкнул пилот команды Carlin Билли Монгер, стартовавший с пятого места.
В минувшем году Монгер выступал в Формуле-4. Во время одной из гонок он попал в серьёзную аварию, после чего лишился обеих ног. Невзирая на это спортсмен сумел вернуться в кокпит. Команде Carlin для этого пришлось получить специальное разрешение и адаптировать болид под пилота с ограниченными возможностями.
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