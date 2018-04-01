Обзор первой гонки Монгера после возвращения

Вчера, 31 марта на автодроме «Олтон-Парк» состоялся первый этап сезона в Британской Формуле-3. Он был примечателен возвращением на трассу 18-летнего Билли Монгера, потерявшего в минувшем году обе ноги после аварии во время одного из выступлений в Формуле-4. В 2018 году пилот выступает за команду Carlin, которая ради привлечения Монгера к гонкам получила специальное разрешение и адаптировала болид под спортсмена с ампутированными ногами.

В первой гонке после страшной травмы Монгер сумел финишировать на подиуме, завоевав третье место. Победу же на трассе в Литтл-Будворте завоевал Линус Лундквист.