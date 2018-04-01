Ещё
Обзор первой гонки Монгера после возвращения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обзор первой гонки Монгера после возвращения 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: autosport.com.ru
Вчера, 31 марта на автодроме «Олтон-Парк» состоялся первый этап сезона в Британской Формуле-3. Он был примечателен возвращением на трассу 18-летнего Билли Монгера, потерявшего в минувшем году обе ноги после аварии во время одного из выступлений в Формуле-4. В 2018 году пилот выступает за команду Carlin, которая ради привлечения Монгера к гонкам получила специальное разрешение и адаптировала болид под спортсмена с ампутированными ногами.
В первой гонке после страшной травмы Монгер сумел финишировать на подиуме, завоевав третье место. Победу же на трассе в Литтл-Будворте завоевал Линус Лундквист.
Чемпионат.com: последние новости
М. Шумахер — лучший во второй день тестов Формулы-3 в Австрии, Шварцман — 6-й Экипаж Нёвилля попал в аварию во время подготовки к Ралли Корсики Дженсон Баттон примет участие в гонках классических автомобилей
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ибрагимович забил в США с 40 метров8
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным49
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут104
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение