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Кевин Магнуссен: «Мы не можем винить в чем-то только одного человека»
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Кевин Магнуссен: «Мы не можем винить в чем-то только одного человека» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен жалеет об упущенных возможностях в гонке «Гран-при Австралии». Обе машины команды были в первой пятерке, но сошли с дистанции из-за ошибки механиков, не прикрутивших колеса.
— Было приятно иметь конкурентоспособную машину в Австралии, — цитирует F1i Магнуссена. — Но никто не может гарантировать такого же уровня в Бахрейне. Нам нужно показать, что мы можем раскрывать такой потенциал в каждой гонке. Нужно быть осторожными в оценках. Давайте извлечем уроки из произошедшего. Мы единая команда, поэтому нельзя винить в чем-то только одного человека.
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