Кубица: я больше сотрудничаю со Строллом, чем с Сироткиным

Резервный гонщик и пилот по развитию «Уильямса» поляк Роберт Кубица сообщил, что активно работает с канадцем Лэнсом Строллом, а не с россиянином Сергеем Сироткиным

«Не сказать, что я учитель, а они мои ученики. Просто Лэнс и Сергей периодически приходят с вопросами. Но я больше сотрудничаю со Строллом, чем с Сироткиным. Ничего личного здесь нет ни у меня, ни у Сергея — возможно, просто у Лэнса уже есть годовой опыт в Формуле-1, и он знает, о чём спрашивать», — пояснил Кубица в интервью TVP Sport.