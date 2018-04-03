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Гонщик Сироткин обещает добиться прогресса на Гран-при Бахрейна
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Гонщик Сироткин обещает добиться прогресса на Гран-при Бахрейна 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский гонщик команды «Уильямс» Сергей Сироткин поделился ожиданиями перед выступлением на втором этапе Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне. По словам спортсмена, ему удастся добиться лучшего результата по сравнению с Гран-при Австралии, передает "Советский спорт".
"Я могу сделать ещё достаточно много, чтобы добиться прогресса, и я обязательно сделаю это в Бахрейне. Наша задача — закрепиться в средней группе, стать её сильным игроком. То есть, стабильно попадать во второй сегмент квалификации, бороться за попадание в финал, а в гонке — сражаться за очки", — приводит слова Сироткина f1news.ru.
Ранее Сироткин прокомментировал неудачный исход своего дебютного Гран-при «Формулы-1».
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