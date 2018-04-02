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Пэдди Лоу: «Гонщики должны контролировать свое поведение, чтобы избегать штрафов»
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Пэдди Лоу: «Гонщики должны контролировать свое поведение, чтобы избегать штрафов» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Технический директор «Уильямса» Пэдди Лоу поддержал стюардов «Гран-при Австралии», которые наказали пилота «Ред Булла» Даниэля Риккьярдо лишением трех мест на старте гонки за нарушение режима красного флага во время свободных заездов. Действия стюардов позднее многие раскритиковали, поскольку их решение усложнило домашнюю гонку Риккьярдо.
— Мне жаль Риккьярдо, потому что это помешало ему на родной земле, — цитирует F1i Лоу. — Но когда на карту поставлена безопасность, нам не следует медлить. Я поддерживаю стюардов. Их часто критикуют за непостоянство. Но мы не можем ссылаться на то, что это первая гонка чемпионата. Гонщики должны контролировать свое поведение, чтобы избегать штрафов.
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