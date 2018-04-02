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Перес: в Бахрейне «Форс Индия» должна вернуться в очковую зону
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Перес: в Бахрейне «Форс Индия» должна вернуться в очковую зону 

Чемпионат.com 3 часа назад
Мексиканский гонщик «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал предстоящий Гран-при Бахрейна Формулы-1.
«Этап в Бахрейне всегда необычен, поскольку мы гоняемся в пустыне при искусственном освещении. Это один из моих любимых уик-эндов, поскольку у меня хорошие воспоминания о трассе, где я в 2014 году впервые поднялся на подиум в составе «Форс Индия». Трасса позволяет бороться колесо в колесо, и если вы потеряли позиции в первом повороте, то можете в трёх следующих отыграться. В Мельбурне обгонять было сложно, но в Бахрейне такой проблемы быть не должно. В Бахрейне «Форс Индия» должна вернуться в очковую зону. Австралия показала, какая плотная борьба в середине пелетона, поэтому важно каждую сессию уик-энда проводить безошибочно. Интересно будет понаблюдать в этом году и за гонкой обновлений команд, в которой я испытываю оптимизм, поскольку «Форс Индия» подготовила ряд новинок. По сравнению с предсезонными тестами мы уже сделали шаг вперёд, и надо продолжать в том же направлении», — сказал Перес.
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