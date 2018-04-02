Ferrari 488 GTE Evo дебютирует во Фьорано и хочет непременно выиграть Ле-Ман

Ferrari является одним из мировых лидеров, когда речь заходит о гонках. Сейчас итальянцы готовят новую версию своего 488 GTE для сезона-2018 и впервые выкатили её на тестовый трек Fiorano в эти выходные.

Итальянский автопроизводитель остаётся весьма сдержанным в вопросе техники, её обновления, ведь 488 GTE Evo и в том сезоне был просто превосходен. Ferrari не балует нас подробностями, но мы видим зато, что новый автомобиль имеет обновлённую ливрею. Конечно же, с преобладанием фирменного алого!

В прошлом году Ferrari и команда AF Corse выиграли титулы в зачётах пилотов, команд и производителей в классе GTE Pro чемпионата мира по гонкам на выносливость (FIA WEC). И это не в первый раз, так как они брали уже все три титула в 2013 и 2014 годах, а также взяли корону среди пилотов в 2015 году, а трофей за командный успех достался им в 2012 году.