Брендон Хартли: «Надеюсь, мой путь в „Формуле-1“ будет долгим»

Пилот «Торо Россо» Брендон Хартли надеется надолго закрепиться в «Формуле-1». Он пришел в эти гонки в прошлом сезоне, сменив Даниила Квята.

— Это был сон, — цитирует F1i Хартли. — И мне удалось остаться еще на сезон. Но нужно сразу же понимать, как с этим справляться дальше. Необходимо упорно трудиться, чтобы прогрессировать и показать всем, что ты этого заслуживаешь. Нужно идти шаг за шагом, от гонки к гонке. Я чувствую себя намного более подготовленным, чем в прошлом году. И я готов к новому вызову. Надеюсь, что мой путь в «Формуле-1» будет долгим, хотя он получился необычным.