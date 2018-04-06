Ещё
Алонсо: «Следующие два месяца будут решающими для „Макларена“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алонсо: «Следующие два месяца будут решающими для „Макларена“ 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: f1-world.ru
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо считает, что успешность нынешнего сезона для его команды определится до лета.
"Следующие два месяца будут решающими. Надеюсь, мы сможем и дальше улучшать машину, и если не поборемся за победу в чемпионате, то хотя бы будем регулярно попадать на подиум и финишировать в первой пятерке-шестерке.
В Австралии мы уже были близки к подиума. Даниэль Риккардо и Кими Райкконен были недалеко от нас на последних кругах, а в гонке всякое может случиться", — цитирует Алонсо Marca.
SPORT24.ru: последние новости
Одна из трибун автодрома в Сочи будет названа именем Сироткина Началась продажа билетов на Гран-при России-2018 Формулы-1 Феттель: «Феррари» не так уж хорошо смотрелась в Мельбурне
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легенда «Челси»3
Ягудин с женой попали в больницу17
Нападение на автобус с Нурмагомедовым попало на видео1
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»90
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»314
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение