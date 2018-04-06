Алонсо: «Следующие два месяца будут решающими для „Макларена“ 

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо считает, что успешность нынешнего сезона для его команды определится до лета.
"Следующие два месяца будут решающими. Надеюсь, мы сможем и дальше улучшать машину, и если не поборемся за победу в чемпионате, то хотя бы будем регулярно попадать на подиум и финишировать в первой пятерке-шестерке.
В Австралии мы уже были близки к подиума. Даниэль Риккардо и Кими Райкконен были недалеко от нас на последних кругах, а в гонке всякое может случиться", — цитирует Алонсо Marca.