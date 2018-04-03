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Главой «Заубера» по аэродинамике стал экс-специалист «Феррари»
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Главой «Заубера» по аэродинамике стал экс-специалист «Феррари» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Motorsport.com
Швейцарская команда Формулы-1 «Заубер» объявила о назначении на пост главы отдела по аэродинамике Жана Моншо — бывшего специалиста гоночных команд «Тойота» и «Феррари», в последние пять лет работавшего в спортивном подразделении «Ауди». Моншо будет работать под руководством технического директора «Заубера» Йорга Цандера.
«Я с нетерпением жду начала работа Моншо в качестве нового главы отдела аэродинамики. Это назначение знаменует собой важный шаг по укреплению команды и реализации всех целей и задач», — отметил Цандер.
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