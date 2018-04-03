Главой «Заубера» по аэродинамике стал экс-специалист «Феррари»

Швейцарская команда Формулы-1 «Заубер» объявила о назначении на пост главы отдела по аэродинамике Жана Моншо — бывшего специалиста гоночных команд «Тойота» и «Феррари» , в последние пять лет работавшего в спортивном подразделении «Ауди». Моншо будет работать под руководством технического директора «Заубера» Йорга Цандера

«Я с нетерпением жду начала работа Моншо в качестве нового главы отдела аэродинамики. Это назначение знаменует собой важный шаг по укреплению команды и реализации всех целей и задач», — отметил Цандер.