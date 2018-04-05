Организаторы российского этапа «Формулы-1» не хотят отказываться от грид-герлз

Организаторы российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» намерены сохранить традицию присутствия на стартовой решетке грид-герлз, которые демонстрируют таблички с именами пилотов и команд. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ , председатель оргкомитета по подготовке и проведению российского этапа «Формулы-1» Дмитрий Козак

"Конечно, на гонки выводить детей, которые пугаются механики, неправильно. Здесь должны быть взрослые. Девушки во всем автоспорте рекламируют автомобили, это смотрится гармонично и симпатично. Если удастся договориться, то мы возродим эту традицию. К тому же наши девушки — самые красивые", — цитирует чиновника

Напомним, что новое руководство «Формулы-1» в лице корпорации Liberty Media

решило отказаться от традиции

участия в гоночных уик-эндах эффектных манекенщиц и заменить их юными гонщиками

в рамках программы Grid Kids.

О намерении вернуть в «королевские гонки» старые традиции уже заявили и организаторы Гран-при Монако.

Глава местного автомобильного клуба Мишель Боери дал понять, что в дни гонки на улицах средиземноморского княжества все-таки будут работать профессиональные манекенщицы, как бы к этому ни относились организаторы чемпионата.

"Они элегантны, и их появление благоприятно влияет на репутацию Монако. Они не будут держать таблички с номерами, но будут выполнять представительские функции во время Гран-при. Красивые девушки — часть традиционного пейзажа «Формулы-1», — приводит мнение Боери