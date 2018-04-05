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Организаторы российского этапа «Формулы-1» не хотят отказываться от грид-герлз
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Организаторы российского этапа «Формулы-1» не хотят отказываться от грид-герлз 

Newsru.com 29 минут назад
Фото: Newsru.com
Организаторы российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» намерены сохранить традицию присутствия на стартовой решетке грид-герлз, которые демонстрируют таблички с именами пилотов и команд. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ, председатель оргкомитета по подготовке и проведению российского этапа «Формулы-1» Дмитрий Козак.
"Конечно, на гонки выводить детей, которые пугаются механики, неправильно. Здесь должны быть взрослые. Девушки во всем автоспорте рекламируют автомобили, это смотрится гармонично и симпатично. Если удастся договориться, то мы возродим эту традицию. К тому же наши девушки — самые красивые", — цитирует чиновника
"Интерфакс"
Напомним, что новое руководство «Формулы-1» в лице корпорации Liberty Media
решило отказаться от традиции
участия в гоночных уик-эндах эффектных манекенщиц и  заменить их юными гонщиками
в рамках программы Grid Kids.
О намерении вернуть в «королевские гонки» старые традиции уже заявили и организаторы Гран-при Монако.
Глава местного автомобильного клуба Мишель Боери дал понять, что в дни гонки на улицах средиземноморского княжества все-таки будут работать профессиональные манекенщицы, как бы к этому ни относились организаторы чемпионата.
"Они элегантны, и их появление благоприятно влияет на репутацию Монако. Они не будут держать таблички с номерами, но будут выполнять представительские функции во время Гран-при. Красивые девушки — часть традиционного пейзажа «Формулы-1», — приводит мнение Боери
F1News.Ru
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