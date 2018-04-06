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Риккардо стал быстрейшим в первой тренировке в Бахрейне, Сироткин —15-й
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Риккардо стал быстрейшим в первой тренировке в Бахрейне, Сироткин —15-й 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: f1report.ru
Австралийский гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо стал быстрейшим в первой тренировке Гран-при Бахрейна. Второе время показал финн Валттери Боттас из «Мерседеса», третий — финн Кими Райкконен («Феррари»). Россиянин Сергей Сироткин на «Уильямсе» стал 15-м.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Первая тренировка:
1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1:31.060 (14 кругов)
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0.304 (24)
3. Кими Райкконен («Феррари») +0.398 (18)
4. Себастьян Феттель («Феррари») +0.410 (17)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.212 (21)
6. Ромен Грожан («Хаас») +1.456 (23)
7. Пьер Гасли («Торо Россо») +1.719 (26)
8. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1.825 (21)
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.911 (19)
10. Нико Хюлькенберг («Рено») +2.044 (18)
11. Фернандо Алонсо («Макларен») +2.163 (24)
12. Шарль Леклер («Заубер») +2.218 (20)
13. Стоффель Вандорн («Макларен») +2.304 (25)
14. Лэнс Стролл («Уильямс») +2.319 (22)
15. Сергей Сироткин («Уильямс») +2.407 (29)
16. Брендон Хартли («Торо Россо») +2.437 (27)
17. Маркус Эрикссон («Заубер») +2.448 (22)
18. Серхио Перес («Форс Индия») +2.602 (26)
19. Эстебан Окон («Форс Индия») +2.734 (23)
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — без времени (2)
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