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Acronis стал партнёром «Форс Индия»
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Acronis стал партнёром «Форс Индия» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Компания Acronis, специализирующаяся на защите и хранении данных в гибридном облаке, и команда Формулы-1 «Форс Индия» объявили о начале технологического партнёрства. В рамках соглашения Acronis предоставит команде решения для защиты данных, а операционный офис на базе команды в Великобритании будет переименован в Acronis Mission Control Centre.
«Наше сотрудничество с Acronis даёт гарантию безопасности для наших данных. Сотрудничество будет взаимовыгодным, поскольку компания получит понимание нужд гоночных команд и сможет на нашем примере продемонстрировать возможности своих продуктов в области автоспорта», — отметил операционный директор «Форс Индия» Отмар Зафнауэр.
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