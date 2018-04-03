Acronis стал партнёром «Форс Индия»

Компания Acronis, специализирующаяся на защите и хранении данных в гибридном облаке, и команда Формулы-1 «Форс Индия» объявили о начале технологического партнёрства. В рамках соглашения Acronis предоставит команде решения для защиты данных, а операционный офис на базе команды в Великобритании будет переименован в Acronis Mission Control Centre.

«Наше сотрудничество с Acronis даёт гарантию безопасности для наших данных. Сотрудничество будет взаимовыгодным, поскольку компания получит понимание нужд гоночных команд и сможет на нашем примере продемонстрировать возможности своих продуктов в области автоспорта», — отметил операционный директор «Форс Индия» Отмар Зафнауэр.