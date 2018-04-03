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Идеальный спортивный и технический регламент Формулы-1: опрос болельщиков
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Идеальный спортивный и технический регламент Формулы-1: опрос болельщиков 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Хотите увидеть в Формуле-1 квалификационную гонку? А может, вернуть дозаправки? Или пора разрешить лёгкие контакты при обгонах?
В Формуле-1 обсуждаются очередные возможные поправки в регламент. На сей раз в центре внимания — возможное изменение расписания гоночного уик-энда. Организаторы рассматривают возможность внедрения дополнительной квалификационной гонки без ограничений по шинам и расходу топлива, в которой распределялись бы итоговые места на стартовой решётке основной гонки. Болельщики бурно обсуждают, дельное это предложение или бредовое. Раз так, мы решили попросить вас высказаться по всем главным пунктам, связанным с правилами Формулы-1.
Если у вас не грузится опрос, можно пройти его по ссылке: Определи оптимальные правила Формулы-1!
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