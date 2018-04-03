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Хартли: моя цель в Бахрейне — набрать очки
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Хартли: моя цель в Бахрейне — набрать очки 

Чемпионат.com 3 часа назад
Новозеландский гонщик «Торо Россо» в Формуле-1 Брендон Хартли прокомментировал предстоящий Гран-при Бахрейна.
«С трассой в Бахрейне у меня связаны хорошие воспоминания, поскольку именно там в 2015 году вместе с Марком Уэббером и Тимо Бернхардом в «Порше» я завоевал свой первый титул чемпиона мира. Я рад вернуться в Бахрейн, хотя и не могу назвать его самой подходящей для меня трассой, но я её хотя бы очень хорошо знаю. Мы не набрали очков в Мельбурне, но уик-энд в целом оказался весьма позитивным. Считаю, что в Бахрейне трасса должна подойти «Торо Россо» лучше. Моя цель на уик-энд в Бахрейне неизменна — набрать свои первые очки в Формуле-1», — сказал Хартли.
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