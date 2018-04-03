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В «Феррари» выбрали 9 комплектов «ультрасофта» в Китай, в «Мерседесе» — 6

Главой «Заубера» по аэродинамике стал экс-специалист «Феррари»

М. Шумахер — лучший во второй день тестов Формулы-3 в Австрии, Шварцман — 6-й