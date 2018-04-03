Гасли: ночной Гран-при будет для меня в новинку

Французский пилот «Торо Россо» в Формуле-1 Пьер Гасли прокомментировал предстоящий Гран-при Бахрейна.

«Первое, что приходит мне в голову при упоминании Бахрейна, так это мой поул в гонке GP2 сезона 2015 года, когда мы во второй раз оказались на этой трассе. Автодром мне очень нравится, и в этом году я впервые буду выступать там на машине Формулы-1. Обычно гонки в Бахрейне проходят по жаре, но Гран-при стартует в темноте, и это будет новое для меня ощущение. Посмотрим, чего я добьюсь», — сказал Гасли.