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Гасли: ночной Гран-при будет для меня в новинку
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Гасли: ночной Гран-при будет для меня в новинку 

Чемпионат.com 3 часа назад
Французский пилот «Торо Россо» в Формуле-1 Пьер Гасли прокомментировал предстоящий Гран-при Бахрейна.
«Первое, что приходит мне в голову при упоминании Бахрейна, так это мой поул в гонке GP2 сезона 2015 года, когда мы во второй раз оказались на этой трассе. Автодром мне очень нравится, и в этом году я впервые буду выступать там на машине Формулы-1. Обычно гонки в Бахрейне проходят по жаре, но Гран-при стартует в темноте, и это будет новое для меня ощущение. Посмотрим, чего я добьюсь», — сказал Гасли.
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