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В «Феррари» выбрали 9 комплектов «ультрасофта» в Китай, в «Мерседесе» — 6
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В «Феррари» выбрали 9 комплектов «ультрасофта» в Китай, в «Мерседесе» — 6 

Чемпионат.com 2 часа назад
Поставщик шин для Формулы-1 «Пирелли», представила комплекты резины, выбранные командами на Гран-при Китая. Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен выбрали для этапа в Шанхае девять комплектов «ультрасофта». В то же время гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас в Китае намерены воспользоваться шестью комплектами «ультрасофта» каждый.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин также отдал предпочтение этому составу резины (9), такое же количество «ультрасофта» для Гран-при Китая выбрал и его партнёр по команде Лэнс Стролл.
С выбором всех пилотов чемпионата можно ознакомиться на официальной странице «Пирелли» в «Твиттере».
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