В «Феррари» выбрали 9 комплектов «ультрасофта» в Китай, в «Мерседесе» — 6

Себастьян Феттель и Поставщик шин для Формулы-1 «Пирелли», представила комплекты резины, выбранные командами на Гран-при Китая. Пилоты «Феррари» Кими Райкконен выбрали для этапа в Шанхае девять комплектов «ультрасофта». В то же время гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас в Китае намерены воспользоваться шестью комплектами «ультрасофта» каждый. Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин также отдал предпочтение этому составу резины (9), такое же количество «ультрасофта» для Гран-при Китая выбрал и его партнёр по команде Лэнс Стролл. С выбором всех пилотов чемпионата можно ознакомиться на официальной странице «Пирелли» в «Твиттере».