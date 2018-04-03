Сироткин пообещал добиться прогресса на Гран-при Бахрейна

Российский гонщик команды «Уильямс» Сергей Сироткин рассчитывает на прогресс в результате уже на втором этапе «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.

«Я могу сделать ещё достаточно много, чтобы добиться прогресса, и я обязательно сделаю это в Бахрейне», — цитирует Сироткина f1news.ru.

Он рассказал о своих задачаз на Гран-при Бахрейна.

«Наша задача — закрепиться в средней группе, стать её сильным игроком. То есть, стабильно попадать во второй сегмент квалификации, бороться за попадание в финал, а в гонке — сражаться за очки», — заявил Сироткин.

Ранее технический директор команды «Уильямс» Падди Лоу назвал причины отказа тормозов на болиде российского пилота Сергея Сироткина во время Гран-при Австралии.