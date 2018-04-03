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Сироткин пообещал добиться прогресса на Гран-при Бахрейна
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Сироткин пообещал добиться прогресса на Гран-при Бахрейна 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский гонщик команды «Уильямс» Сергей Сироткин рассчитывает на прогресс в результате уже на втором этапе «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.
«Я могу сделать ещё достаточно много, чтобы добиться прогресса, и я обязательно сделаю это в Бахрейне», — цитирует Сироткина f1news.ru.
Он рассказал о своих задачаз на Гран-при Бахрейна.
«Наша задача — закрепиться в средней группе, стать её сильным игроком. То есть, стабильно попадать во второй сегмент квалификации, бороться за попадание в финал, а в гонке — сражаться за очки», — заявил Сироткин.
Ранее технический директор команды «Уильямс» Падди Лоу назвал причины отказа тормозов на болиде российского пилота Сергея Сироткина во время Гран-при Австралии.
RT на русском: последние новости
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