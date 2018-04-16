Маркелов: «Лузер недели — Ферстаппен, он вел очень грязную гонку»

"Лузер недели — это Ферстаппен. Он вел очень грязную гонку. У него один раз не получилось обогнать Хэмилтона, потом он начал беситься, потерял концентрацию. Очень, очень, очень поздно залетел к Феттелю, сломал ему гонку.

От Риккардо никто не ожидал победы. Очень грамотная тактика, всё сложилось так, как надо.

Что касается «Уильямса», то у них же есть пилот по развитию… Им надо еще поработать с машиной, пытаться её улучшить, а Сереже Сироткину — показать максимальный результат”, — цитирует Маркелова «Спорт FM»:https://sportfm.ru.