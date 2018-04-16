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Маркелов: «Лузер недели — Ферстаппен, он вел очень грязную гонку»
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Маркелов: «Лузер недели — Ферстаппен, он вел очень грязную гонку» 

SPORT24.ru 16 апреля 2018
Фото: autosport.com.ru
Российский пилот Формулы-2 Артем Маркелов раскритиковал гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена за столкновение с ”Феррари” Себастьяна Феттеля на Гран-при Китая Формулы-1.
"Лузер недели — это Ферстаппен. Он вел очень грязную гонку. У него один раз не получилось обогнать Хэмилтона, потом он начал беситься, потерял концентрацию. Очень, очень, очень поздно залетел к Феттелю, сломал ему гонку.
От Риккардо никто не ожидал победы. Очень грамотная тактика, всё сложилось так, как надо.
Что касается «Уильямса», то у них же есть пилот по развитию… Им надо еще поработать с машиной, пытаться её улучшить, а Сереже Сироткину — показать максимальный результат”, — цитирует Маркелова «Спорт FM»:https://sportfm.ru.
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