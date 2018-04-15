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Райкконен: «На Гран-при Китая мне помогла машина безопасности»
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Райкконен: «На Гран-при Китая мне помогла машина безопасности» 

SPORT24.ru 15 апреля 2018
Фото: F1News.ru
Пилот «Феррари» Кими Райкконен считает третье место на Гран-при Китая приемлемым результатом. Финский гонщик в Китае уступил лишь австралийцу Даниэлю Риккардо и своему соотечественнику Валттери Боттасу.
«Мы неплохо стартовали, по потом немного заблокировал шины и в первой связке поворотов меня обошли несколько гонщиков. Мне сильно помогло появление на трассе машины безопасности, поскольку я смог вернуться в число лидеров.
В конце гонки мне нужны были шины типа «софт», чтобы претендовать на более высокое место. Мне было сложно атаковать Валттери в конце. Как только я приближался к нему, то машина теряла прижимную силу. Я рад, что все в итоге сложилось хорошо, на определенном этапе гонки все выглядело очень плохо», — приводит слова Райкконена BBC.
Райкконен ранее занял третье место на Гран-при Австралии, но сошел на Гран-при Бахрейна. После трех гонок Райкконен занимает 5 место в личном зачете Формулы-1.
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