Виталий Петров: «Феттель победил за счет работы с резиной»

Первый российский пилот Формулы 1 и уроженец Выборга Виталий Петров в очередной колонке на Motorsport.com подводит итоги Гран При Бахрейна.

Мы увидели увлекательную борьбу в прошедшее воскресенье. После Мельбурна многие говорили, что в Формуле 1 не хватает обгонов, но в Бахрейне их было более чем достаточно. Это обусловлено не только конфигурацией самой трассы, где есть места для атаки, но и фактором износа резины. Мы еще перед стартом гонки говорили о том, как важно здесь сохранять шины: пилотам постоянно приходится следить за ними, а любая пробуксовка или блокировка влечет за собой потерю в скорости.

Именно грамотная работа с резиной, на мой взгляд, и стала залогом успеха Себастьяна Феттеля . Он отработал безошибочно, продержавшись больше половины дистанции на одном комплекте Soft и сдержал-таки позади Валттери Боттаса , у которого под конец было определенное преимущество.

Что могло стоить Боттасу шанса на победу?

Сложно со стороны судить о том, так это на самом деле было или нет, но мне показалось, что стоить победы Боттасу мог эпизод за несколько кругов до финиша, когда Валттери чуть заблокировал левое переднее колесо. Мало того, что это приводит к потере времени — затем нужен еще примерно круг, чтобы шины восстановились.

При этом блокировка в любом случае будет сказываться до конца отрезка, а в том эпизоде Валттери заблокировал именно левое переднее колесо, на которое выпадает серьезная нагрузка в правых поворотах. Фактически это означает, что после этого он уже не мог атаковать в правых поворотах в полную силу, а это напрямую могло сказаться в решающие моменты.

Лучшая возможность для обгона на трассе в Бахрейне предоставляется на стартовой прямой, на которую выводят как раз два скоростных правых поворота. Я думаю, что Боттасу в самом конце гонки уже просто не хватило ресурса левой передней шины, чтобы действительно обеспечить себе нужный выход из этих двух поворотов, а без этого атаковать ему было очень сложно. В Формуле 1 все складывается из мелочей, и возможно, именно та самая блокировка могла стоить Валттери если и не победы, то хотя бы лучшего шанса за нее побороться.

Я по себе знаю, насколько в Бахрейне важно следить постоянно за шинами. Дело не только в особенностях резины Pirelli. В прошлом году во время финального этапа WEC в Бахрейне именно за счет работы с резиной и того факта, что я особенно следил за левым передним колесом, мне удалось выйти в лидеры гонки в своем классе.

Так что Феттеля остается только похвалить за отличную работу. Находясь под давлением на последних кругах, он не допустил ни малейшей ошибки, и обеспечил себе уже весьма неплохое преимущество в чемпионате. Тем не менее, две его победы не должны вводить в заблуждение. Очевидно, что у Mercedes тоже не так много слабых мест.

Льюис Хэмилтон так и не смог включиться в борьбу по-настоящему из-за своего штрафа, полученного за замену коробки передач, но его темп позволяет утверждать, что у команды тоже нет никаких особенных проблем с износом, и они тоже вполне могли выиграть эту гонку. Было бы интересно посмотреть, как бы провел ее Льюис, получи он возможность стартовать со второго ряда.

Самым обсуждаемым эпизодом стал, наверное, инцидент на пит-стопе Ferrari . Можно только посочувствовать механику, который получил тяжелую травму, но вины Кими Райкконена тут нет совершенно никакой. Он получил разрешающий сигнал, и сделал все так, как и должен был. Главная вина лежит на том, кто позволил Кими уехать со своей позиции, а также на парнях, которые сбросили машину с домкратов. Думаю, в команде будет жесткий разбор полетов на данную тему, потому что из-за этого они потеряли очень много очков.

Если говорить об инцидентах на трассе, то наибольшее внимание вызвало, конечно, столкновение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на втором круге. Судьи признали его гоночным инцидентом, не став никого наказывать, и я думаю, здесь вполне можно с ними согласиться. Наверное, легко понять, что столкновения не хотел ни сам Макс, ни Льюис — им обоим очень нужны очки, особенно если они собираются бороться за титул.

Я не думаю, что Ферстаппен намеренно хотел выдавить Хэмилтона с асфальта. Он тормозил очень поздно, по грязной стороне трассы: мы видели, что он едва не задел даже Renault , которая находилась впереди, и понятно, что по инерции его вынесло чуть наружу в первом повороте — по крайней мере, хочется верить в то, что он не старался намеренно выжимать Хэмилтона за пределы трассы.

Если же говорить про Льюиса, то у него просто не осталось места. Мне кажется, это стечение обстоятельств, обычный гоночный инцидент, которые случаются в борьбе. Не обязательно кого-то за это наказывать, но может быть Макс чуть поплатился за собственную горячность, ведь в итоге столкновение привело к проколу его заднего левого колеса, а потом и сходу из-за последствий аварии.

Чуть раньше произошло еще одно столкновение, между Брендоном Хартли и Серхио Пересом, и тут я уже не совсем согласен с судьями: десять секунд пилоту Toro Rosso — это, наверное, слишком жестко. Брендон поддел соперника, но и Серхио мог бы взять траекторию пошире. Он должен был понимать, что Хартли по инерции может снести наружу, и не учел этого, когда заходил в поворот. На мой взгляд, можно было обойтись и без штрафа.

В остальном спорных эпизодов в гонке практически не было, но при этом сама она получилась достаточно интересной. Хочется, чтобы в Китае мы увидели не менее напряженную борьбу.