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Кевин Магнуссен: Задача «Хааса» в том, чтобы и дальше оставаться столь же высоко
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Кевин Магнуссен: Задача «Хааса» в том, чтобы и дальше оставаться столь же высоко 

Советский спорт 1 час назад
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался о том, на что может претендовать команда в нынешнем сезоне.
«Мы всегда быстры в Мельбурне, — приводит Motorsport.com слова датчанина. — Но в этом сезоне, зная о нашем базовом уровне, задача будет в том, чтобы и дальше оставаться столь же высоко.
Показав такую скорость на старте, вы всегда надеетесь — и мы будем пытаться добиться этого — продолжать развитие и сохранять позиции. Если мы завершим сезон четвертыми, будет громкая вечеринка.
Даже пятое место станет просто безумием для команды, которая проводит в Формуле-1 только третий год».
Напомним, по ходу первого этапа сезона Гран-при Австралии Магнуссен и его партнер по команде француз Ромен Грожан шли на четвертом и пятом местах, но сошли друг за другом из-за проблем на пит-стопах.
Второй этап чемпионата мира Гран-при Бахрейна пройдет с 6 по 8 апреля на трассе в Сахире.
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